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حكومة الوفاق: أوضاع غات مأساوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فاضي منصور الشافعي إن هناك خطة يتم العمل عليها لإنقاذ العالقين في غات بعد الأضرار التي لحقت بالمدينة.

و أضافت الشافعي إن السيول قد أتت على مئات المنازل التي انهارت مبينةً أنه تم إنشاء مخيمات بالمنطقة للأهالي الذين بقوا، خاصة أن بعضهم انتقلوا إلى أماكن أخرى، فيما تظل نسبة أخرى داخل المخيمات التي أنشأت داخل البلدية.

فيما لم تُخفِ الشافعي لسبوتنيك مأساوية الوضع في غات مع وجود بعض العائلات العالقة حتى اليوم مبينةً استمرار عمل فرق الإجلاء وتجهيز المخيمات، وإرسال مواد الإغاثة إلى الأهالي بالبلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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