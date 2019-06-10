المتوسط:

اجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، برؤساء المراكز والمكاتب والاقسام بالمديرية وعدد من ضباط هيئة السلامة الوطنية ومندوب عن جهاز المخابرات العامة ورئيس مكتب الدعم المركزي وبحضور رئيس المجلس الآجتماعي ورشفانة.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الامنية داخل المنطقة، والتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية بالمنطقة للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة الجفارة.

وتقدم مدير الأمن بالشكر والتقدير لكافة منتسبي المديرية والأجهزة الأمنية الأخرى على الجهود التي يبذلونها وأداء واجباتهم المكلفين بها.

The post مدير أمن الجفارة يشدد على التعاون بين الأجهزة الأمنية في المنطقة appeared first on صحيفة المتوسط.

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