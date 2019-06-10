استعادة سيارة مسروقة بسبها

تمكن رجال الغرفة الأمنية بسبها صباح الاثنين من استعادة سيارة تم سرقتها بالإكراه من أحد المواطنين قبيل الفجر قرب المسرح العسكري بالمدينة.

وقالت الغرفة الأمنية سبها إن المواطن قام بإبلاغهم فور وقوع الحادثة عن قيام مجموعة مسلحة بسرقة سيارته وفور تلقي البلاغ في بوابة المثلث تم إرسال مجموعة من رجال الأمن إلى موقع الحادثة وبالتحري وتقصي المعلومات وبعد تمشيط المكان تم العثور على العصابة وبحوزتها السيارة المسروقة، التي تم استعادتها بعد الاشتباك مع التشكيل العصابي الخارج عن القانون في حي الطيوري بسبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية