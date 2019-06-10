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استعادة سيارة مسروقة بسبها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن رجال الغرفة الأمنية بسبها صباح الاثنين من استعادة سيارة تم سرقتها بالإكراه من أحد المواطنين قبيل الفجر قرب المسرح العسكري بالمدينة.

وقالت الغرفة الأمنية سبها إن المواطن قام بإبلاغهم فور وقوع الحادثة عن قيام مجموعة مسلحة بسرقة سيارته وفور تلقي البلاغ في بوابة المثلث تم إرسال مجموعة من رجال الأمن إلى موقع الحادثة وبالتحري وتقصي المعلومات وبعد تمشيط المكان تم العثور على العصابة وبحوزتها السيارة المسروقة، التي تم استعادتها بعد الاشتباك مع التشكيل العصابي الخارج عن القانون في حي الطيوري بسبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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