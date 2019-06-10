تدارس سبل ديمومة الأمن في الجفارة

التقى مدير أمن الجفارة العميد عبد الناصر إلطيف بعدد من رؤساء المؤسسات الأمنية والأقسام التابعة لمديرية الأمن.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى حضور رؤساء المراكز والمكاتب والأقسام في مديرية أمن الجفارة وعدد من ضباط هيئة السلامة الوطنية ومندوب عن جهاز المخابرات العامة ورئيس مكتب الدعم المركزي ورئيس المجلس الاجتماعي ورشفانة إلى اللقاء.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد تدارس الأوضاع الأمنية داخل المنطقة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين أجهزة الأمن المختلفة لضمان ديمومة حالة الاستقرار في الجفارة.

ونقل البيان عن إلطيف تثمينه لعمل كافة منتسبي مديرية أمن الجفارة والأجهزة الأمنية الأخرى وجهودهم المبذولة لإكمال واجباتهم المكلفين بها.

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