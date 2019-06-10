المحجوب: تنظيم الإخوان في ليبيا كان متخوفا من تسليم عشماوي لمصر

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، أن تنظيم الإخوان في ليبيا، والممول من قطر، كانت يتخوف من تسليم الإرهابي، هشام عشماوي، لمصر.

وأرجع المحجوب هذا التخوف إلى امتلاك عشماوي لمعلومات تدين قيادات إخوانية ليبية، وتكشف الدور الخبيث للدوحة في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، ومنها مجموعة، هشام عشماوي.

وأشار المحجوب إلى أن مجموعة هشام عشماوي كانت تتلقى دعما مباشرا عبر البحر بمقاتلين وأسلحة من قطر عقب وصوله إلى ليبيا، مؤكدا تورط شخصيات إخوانية ليبية في تمويل هشام عشماوي والإرهابيين التابعين له في مدينة درنة.

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