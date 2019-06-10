بعد إنقطاعها بسبب السيول.. هيئة إتصالات المؤقتة تعلن عودة خدمة الإتصالات في غات

ليبيا – أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة أمس الأحد عودة خدمة الاتصالات عقب انقطاعها بسبب السيول التي اجتاحت مدينة غات وضواحيها.

مدير فرع المنطقة الجنوبية بالهيئة المهندس يوسف أحمد الصغير قال بحسب وكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة إن خدمة الاتصالات عادت إلى المنطقة بعد انتهاء أعمال الصيانة الطارئة التي قام بها فنيي شركة هاتف ليبيا برفقة فريق العمل المكلف من قبل رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة المهندس مراد الشكري.

ونوّه رئيس الهيئة ونائبه ومجلس إدارة الشركة القابضة في الحكومة المؤقتة، لجهود فريق العمل المكلف وفنيي شركة هاتف ليبيا المبذولة في ظل الظروف الصعبة نظير إرجاع خدمة الاتصالات للمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية