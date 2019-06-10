مهام جديدة للقوات الخاصة في منطقة الهلال النفطي

بنغازي-العنوان

كلّفت القيادة العامة للقوات المسلحة القوات الخاصة بمهام جديدة في منطقة الموانئ والهلال النفطي، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة.

وقال بوخمادة، “إن القوات الموجودة بالموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي أسندت لها مهام التصدي لأي هجوم محتمل على الحقول النفطية من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى تسيير دوريات صحراوية بشكل مستمر، على أن يكون تمركز القوات ببلدة رأس لانوف”.

وأضاف بوخمادة، أنه أصدر تعليماته إلى العسكريين المكلفين بالمهمة، مشددا عليهم بأن يتحلوا بالضبط والربط العسكري، والمعاملة الحسنة للمواطنين أثناء عمليات التفتيش في النقاط المختلفة، والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

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