قيادي بالجيش يكشف عن بدء انسحاب “الوفاق” من محاور القتال

قال آمر محور عين زارة في طرابلس، اللواء فوزي المنصوري، إن المجموعات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي، تعمل على إقامة سواتر ترابية عالية في مواقع متأخرة لعرقلة تقدم قوات الجيش .

وأشار اللواء المنصوري، إلى بدء انسحاب القوات التابعة لحكومة الوفاق من محاور القتال.

كما تتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش والجماعات المسلحة منذ يوم 4 أبريل الماضي، في مناطق متفرقة جنوب العاصمة، خاصة في محيط مطار طرابلس الدولي.

