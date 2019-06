برلماني يتهم تركيا بالعبث في أمن واستقرار ليبيا

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إنَّ الأتراك يعملون جهارا نهارا على تسليح الجماعات المسلحة رغم قانون حظر توريد السلاح إلى ليبيا الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأضاف السعيدي، أنَّ التدخل التركي في ليبيا ليس جديدا، موضحا أن الأتراك تدخلوا في الشأن الليبي منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأوضح السعيدي، أنَّ تركيا ترسل طائرات إلى ليبيا، وتقصف أبناء الشعب الليبي دون تردد، مشيرا إلى أن الأتراك أصبحوا متغولين في ليبيا.

