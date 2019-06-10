موجة حر على مناطق غرب ليبيا

طرابلس-العنوان

أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين إلى أن أغلب مناطق غرب ليبيا ستتأثر بامتداد منخفض جوي حراري صحراوي يعمل على ارتفاع في درجات الحرارة ينتج عنه موجة حر تستمر إلى غاية يوم الجمعة القادم.

وأفاد المركز، أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ما بين (40 – 46) مئوية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على أقصى المناطق الحدودية للغرب الليبي (رأس جدير –نالوت –غدامس-غات).

وأشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة نسبيًا على مناطق الساحـل الشرقي، حيث تتراوح ما بين (26 – 33) مئوية.

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