مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الاثنين‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاثنين، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية جدة 02:30

البراق طرابلس 10:10

الافريقية تونس 10:30 المؤجلة عن يوم الاحد

الليبية اسطنبول 10:30

الراحلة تونس 13:00

الافريقية الزنتان ملغية

الراحلة طرابلس ملغية

الافريقية تونس 15:40 تأخير الى الساعة 16:30

الليبية جدة 18:30

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الافريقية اسطنبول 08:00

الليبية جدة 09:30

الراحلة اسطنبول 12:15

الافريقية الزنتان ملغية

الراحلة طرابلس ملغية

البراق طرابلس 09:10

الافريقية تونس 15:30 المؤجلة عن يوم الاحد

الليبية اسطنبول 17:00

الافريقية تونس 22:30

الليبية جدة 23:00

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