لجنة الأزمة ببلدية غات في الوفاق: تلوث المياه يشكل خطرا

قال وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني ” أحميد بن عمر” إن الوزارة عملت على توفير جميع الأدوية الضرورية لمدينة غات ومستمرة في إرسال القوافل البرية والجوية الطبية وخلال أسبوع سيكون هناك أطباء منتظمين للعمل ببلدية غات.

جاء ذلك حلال لقائه اليوم الأحد في ديوان الوزارة بلجنة الأزمة لدعم بلدية غات ومؤسسات المجتمع المدني لتتبع الأوضاع الصحية والإنسانية وسير القوافل الطبية التي توجهت للمدينة.

وأكد وزير الصحة على أن الأزمة التي وقعت بغات ستمر على خير وأن المدينة ستكون أفضل ممّا كانت وذلك بتضافر جهود الوزارة والحكومة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية من جهة أخرى.

من جهتها وصفت “لجنة الأزمة” الأوضاع بالمدينة بأنها تتجه للتحسن مع وجود مخاوف من انتشار الأمراض بين العائلات التي نزحت للمدارس بالأماكن المرتفعة بالمدينة وأن تلوث مياه الآبار والشرب واختلاطها يشكل خطر على المواطنين.

وأكدت اللجنة وصول القوافل الطبية والأطباء للمدينة ، مطالبة بأن يكون هناك مشروع تنموي طبي متكامل لغات ودعم مستشفى المدينة وأن أكثر من ألف عائلة تركوا منازلهم بحاجة إلى رعاية صحية خاصة واهتمام من الحكومة حتى يتمكنوا من الرجوع إلى مساكنهم.

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