جنائي توكرة يضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة أثناء حملة تفتيش أيام العيد

توكرة – خالد منصور بلحاج

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن توكرة خلال حملة تفتيش أجريت أيام العيد من ضبط 3 أسلحة نارية نوع ( مسدس ) بالإضافة إلى انواع أخرى من السلاح الابيض ، كما تمكنوا من ضبط كمية من الخمور محلية الصنع وعدد من قطع الحشيش وأقراص من حبوب الهلوسة وهي نوع خطير جداً يستخدم لعلاج الأمراض النفسية وفقاً لضوابط طبية دقيقة.



مكتب الإعلام بمديرية أمن توكرة أوضح عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك ، ان رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي توكرة أكد ان هذه الأسلحة والمواد المخدرة قد تم ضبطها خلال استيقاف أمني لوحدة التحري والقبض على الطريق السريع الساحلي بالقرب من المدخل الغربي لمدينة توكرة مضيفاً بانه قد تم فتح محضر استدلال وضبط بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

