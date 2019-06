«أمن توكرة» تضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة على الطريق الساحلي

المتوسط:

تمكن رجال قسم البحث الجنائي توكرة من ضبط كمية من الخمور محلية الصنع وعدد من حبوب الهلوسة، إضافة إلى كمية من المخدرات نوع حشيش وأسلحة نارية وأسلحة بيضاء .

وأضاف مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة، أن هذه الكميات تم ضبطها خلال استيقاف أمني نظمته وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي توكرة على الطريق السريع الساحلي بالقرب من المدخل الغربي لمدينة توكرة .

وأشار إلى أنَّ هذا يأتي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة الجريمة المنظمة والخارجين على القانون، وضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، والمجاهرة بالأمن، الأمر الذي حقق نتائج إيجابية و ضبط العديد من القضايا في مدة وجيزة.

