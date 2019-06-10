«تسييري» أجدابيا يتسلم مهامه بعد جدل عدة أشهر

تسلم المجلس التسييري الجديد لبلدية أجدابيا برئاسة إمبارك عثمان المنفي المكلف من الحكومة الليبية الموقتة مهامه من المجلس السابق برئاسة حافظ جبريل، بعد صراع دام خمسة أشهر حول تسلم المقر ومهامه الفترة الماضية.

وأجريت صباح الأحد بمقر مديرية أمن أجدابيا إجراءات التسليم والتسلم للمجلس، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (345) لسنة 2019.

وكلف رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مجلسًا تسييريًّا جديدًا لبلدية أجدابيا برئاسة المنفي، خلفًا للمجلس التسييري الحالي المكلف منذ يناير الماضي برئاسة حافظ جبريل القابسي، إلا أن المجلس التسييري الجديد لم يستطع تسلم المقر ومهامه طيلة الفترة.

ويضم المجلس التسييري الجديد لبلدية أجدابيا برئاسة إمبارك عثمان محمد المنفي في عضويته كلاً من جبريل إمبارك عبدالحميد إجبيل، وسعيد المبروك عبدالحميد عمر والمبروك محمد نصر، ونوارة معتوق الشريف.

ونص القرار المؤرخ في 21 مايو 2019 على أن يمارس رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدي أجدابيا اختصاصاتهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات، ودعا الجهات المختصة إلى تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

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