تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية بقدرة 130 ميغاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية، وذلك بعد انتهاء فنيي ومهندسي الشركة من إجراء أعمال كشف وصيانة أجريت بها.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أن عملية صيانة أجريت أيضًا بمحول الوحدة الغازية الرابعة لإعادته مجددًا إلى الخدمة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع دخول الوحدة إلى الخدمة اليوم الإثنين، بقدرة 130 ميغاوات.

وأضافت الشركة أنه بإعادة تشغيل هاتين الوحدتين للخدمة ستساهم في تغطية جزء من العجز الحاصل في الشبكة وتقليص عدد ساعات طرح الأحمال.

وكانت الشركة أعلنت قبل يومين البدء في تطبيق برنامج طرح أحمال؛ للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة، والتعامل مع الدخول في الذروة الصيفية وارتفاع الاستهلاك؛ بسبب اللجوء إلى استخدام أجهزة التكييف.

وأشارت الشركة إلى توقفات عدة بعدد من المحطات لكنها طمأنت المواطنين بأنها تعمل جاهدة من أجل تخفيف المعاناة، وأهابت بهم وبالجهات العامة والخاصة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

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