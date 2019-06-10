الكهرباء تعلن إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الأحد، إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية بعد الانتهاء من إجراء أعمال الكشف والصيانة ومد الشبكة بقدرة 100 ميجاوات.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة، أنه جاري العمل على صيانة محول الوحدة الغازية الرابعة لإرجاعه مجدداً إلى الخدمة ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال صيانة المحول ودخول الوحدة إلى الخدمة يوم غد الاثنين بقدرة 130 ميجاوات وبإعادة تشغيل هاتان الوحدتان للخدمة مرة أخرى ستساهم في تغطية جزء من العجز الحاصل في الشبكة وتقليص عدد ساعات طرح الأحمال.

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