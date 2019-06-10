الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاثنين أن إنقشاع تدريجي للسحب الممطرة من على مناطق الجنوب الغربي مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدواخل بينما تبقى معتدلة نسبيا على المناطق الساحلية .

فعلى مناطقرأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30- 33)مْ على المناطق الساحلية ومابين (35- 40)مْ على الدواخل ولاتتجاوز هذا اليوم ( 28) مْ على سرت .

أما على مناطقالخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة مع ظهور ر شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-29)مْ على المناطق الساحليةومابين (32-37)مْ على الدواخل .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على غات ومناطق أقصى الجنوب الغربي وتبدأ في الانقشاع تدريجيا من على هذه المناطق والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 36- 42) مْ .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة والرياحشمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (36- 39)مْ .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

