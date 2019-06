«مكتب العمل بغات»: استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والكهرباء

المتوسط:

أكد مدير مكتب العمل غات الخير إيدال عيسى، سلامة العاملين في مكتب العمل غات وعائلاتهم.

وأضاف أن مقر مكتب العمل غات لم يتعرض لحالات الغرق والجرف نتيجة كارثة السيول التي غطت أكثر من 50 في المئةً من أحياء المدينة، موضحا تواصل انقطاع خدمات الاتصالات والكهرباء.

وقالت عضو لجنة الطوارئ هناء العوامي، إن اللجنة تعمل علي التواصل مع مدير المكتب وعدد من الموظفين النازحين نتيجة السيول التي غطت مدينة غات.

