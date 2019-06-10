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غات تتسلم إغاثة من برنامج الأغذية العالمي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت غرفة الطوارئ بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي من إيصال شحنة إغاثية مكونة من سلال غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

وتم إيصال هذه الشحنة عن طريق فرع الهلال الأحمر في أوباري والذي قام بإيصالها إلى مخازن فرع غات بالمدينة.

وكانت غات قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية سيولا وأمطارا غزيرة أدت إلى هدم العديد من المنازل وتشريد الآف من الأهالي خارج بيوتهم كما قام المجلس البلدي للمدينة بإعلانها مدينة منكوبة، فيما تنادت مؤسسات المجتمع المدني والمواطنون لتقديم المساعدات العينية للسكان وسط غياب حكومي وأداء ضعيف ومرتبك لاحتواء الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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