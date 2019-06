بمشاركة ليبية.. انطلاق أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

المتوسط:

بدأت في مدينة المؤتمرات السويسرية، جنيف، اليوم الإثنين، أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في قصر الأمم، ومقر منظمة العمل الدولية، وذلك حتي21 يونيو المقبل بمشاركة ما يقرب من 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة فى المنظمة، ويتم تمثيل كل دولة عضو فى المنظمة بوفد ثلاثى، يمثل الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وستناقش الدورة تقرير رئيس مجلس إدارة مكتب العمل الدولى والمدير العام للمكتب خلال العام الحالى، حيث قرر الأخير الاكتفاء بتقرير “اللجنة العالمية حول مستقبل العمل” كى يحل محل تقريره فى المناقشة العامة فى جلسات المؤتمر واقتراحات برنامج موازنة 2020/2021 ومسائل أخرى ومعلومات وتقارير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

كما ستتناول الوثيقة النهائية لمئوية المنظمة، والعنف والتحرش ضد النساء والرجال فى عالم العمل، ومناقشة ثانية بما فى ذلك نقاشات وأنشطة حول مستقبل العمل بما فى ذلك مختلف مبادرات المئوية.

