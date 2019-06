المتوسط:

أصدرت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، قرارًا بإيقاف منح تأشيرات الدخول للأراضي الليبية لاستجلاب العمالة الأجنبية لجميع القطاعات العامة والخاصة.

وأشارت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، إلى أنه يستثنى من هذا القرار قطاعين الصحة والنفط والغاز.

