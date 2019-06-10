مواطنو الغرب الليبي يكذّبون السراج حول توفر الوقود والسيولة

رغم محاولة رئيس المجلس الرئاسي من أزمة الوقود والسيولة في المنطقة الغربية، إلا أن مظاهرها لا يمكن أن تُنكر في ظل حالات التذمر الكبيرة من الواطنين من الغياب التام للسيولة والارتفاع الكبير لأسعار البنزين في السوق السوداء.

وفي شهادات خاصة لبوابة إفريقيا الإخبارية أكد عدد من المواطنين أن هناك أزمة كبيرة في علاقة بتوفر البنزين في كل من رقدالين والجميل والزاوية ومناطق أخرى حيث أشاروا إلى أن سعر البنزين في السوق السوداء تجاوز 35 دينار بل وصلت الحالة إلى بيعه باللتر الواحد في الزاوية بدينارين ما يؤكّد عمق الأزمة.

كما أضافوا أن مشكل السيولة لم يُحلّ منذ فترة طويلة وأصبحوا يتدبّرون أمورهم بطرق خاصة لا يمكن أن تحل المشاكل التي يعانيها المواطن الذي عاش شهر رمضان وأيام العيد من دون توفر الأموال لحاجيات العائلات.

يذكر أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج قد صرّح في الأيام الأخيرة من رمضان أنه لا توجد أزمة وقود في غرب البلاد داعيا المواطنين لعدم التخوّف من ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

