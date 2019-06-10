الدرسي: محاولة قطر إفشال وصول الإرهابي عشماوي إلى مصر أمر حقيقي

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن محاولة قطر إفشال وصول الإرهابي، هشام عشماوي، إلى مصر، أمر حقيقي ووارد، لتخوف الدوحة من کمية الأسرار التي سيدلي بها الإرهابي.

وأوضح الدرسي في تصريحات صحفية، أن تنظيم المرابطين الإرهابي، الذي يقوده عشماوي، انشق عن تنظيم القاعدة، وحصل على تمويل كبير من دولة قطر التي لا تخفي دعمها للجماعات الإرهابية المسلحة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لم يعد هناك شك لدى المراقبين في المنطقة، في الصلات القوية بين الجماعات الإرهابية، والمجموعات المسلحة في المنطقة ودولة قطر التي تضخ ملايين الدولارات.

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