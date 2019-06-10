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الدرسي: محاولة قطر إفشال وصول الإرهابي عشماوي إلى مصر أمر حقيقي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن محاولة قطر إفشال وصول الإرهابي، هشام عشماوي، إلى مصر، أمر حقيقي ووارد، لتخوف الدوحة من کمية الأسرار التي سيدلي بها الإرهابي.

وأوضح الدرسي في تصريحات صحفية، أن تنظيم المرابطين الإرهابي، الذي يقوده عشماوي، انشق عن تنظيم القاعدة، وحصل على تمويل كبير من دولة قطر التي لا تخفي دعمها للجماعات الإرهابية المسلحة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لم يعد هناك شك لدى المراقبين في المنطقة، في الصلات القوية بين الجماعات الإرهابية، والمجموعات المسلحة في المنطقة ودولة قطر التي تضخ ملايين الدولارات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الدكتور محمد ابراهيم الجهاني رئيس لجنة العلاج في الخارج سابقا وعضو مؤسس في حزب العدالة والبناء ولا زال إلى الأن ينتمي لهذا الحزب خفيه ويسافر بره ديما لحضور أجتماعات سرية مع صوان وغيره من أعضاء الحزب مع العلم انه طبيب مخ وأعصاب كان في مركز بنغازي الطبي وتوا أستقال وقاعد في عيادة خاصة بعد ما سرق حوالي 5 مليون دينار ليبي حولهن لتركيا دولار وفتح حساب غادي ومازال يصرف منهن إلى الأن وهوا صديق لي محمود عبد العزيز حسبي الله ونعم والوكيل فيك يا أخواني

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