قام فريق انتشال الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابس، بانتشال ثلاث جثث من محيط اشتباكات جنوب طرابلس.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر، إلى أن المهام الإنسانية نفذت بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة.

