«تاجوراء»: القبض على مجموعة من العمالة الوافدة حاولت التسلل لشاطئ البحر

قامت إحدى دوريات فرع أمن تاجوراء المُتجولة بالطريق الساحلي، بضبط مجموعة من العمالة الوافدة تحاول الهروب والتسلل للوصول لشاطئ البحر، حيثُ تم القبض عليهم وإحضارهم لمقر الفرع.

وقامت الدورية بإبلاغ غرفة العمليات للتنسيق في هذا الموضوع، مشيرًا إلى أنه تمَّ معاملة المقبوض عليهم بالصورة الحسنة وتقديم الغذاء والدواء لهم والتواصل مع جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم وترحيلهم لبلدانهم.

يذكر أنَّ هذه المجموعة من العمالة الوافدة تعد من جنسيات أفريقية مُختلفة.

