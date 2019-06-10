المغرب: اتفاق الصخيرات لا يجب أن يكون معرقلا للحل في ليبيا

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن اتفاقية الصخيرات لن تكون مجدية إلا بالإرادة والالتزام بتنفيذها.

وقال بوريطة إن القضية الليبية الآن أولوية مشيرا أن هذا التوقيت هو توقيت حاسم للتحدي، مؤكدا بأنه يجب ألا تكون هذه الاتفاقية عذرا للراغبين في الحفاظ على الوضع الراهن أو غيرهم ممن يسعون إلى زعزعة الاستقرار بشكل كامل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن بلاده قلقة بنفس القدر بشأن الاستقرار والأمن في ليبيا، كما شدد على الحاجة إلى المضي قدما في حلحلة الأوضاع في ليبيا، مضيفا أن الاستقرار والأمن لا يقتصران على المنطقة وحدها ، بل على الأوروبيين أيضا عبر إحلال الأمن ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

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