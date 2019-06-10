ليبيا تتسبب بخلاف أميركي داخلي

علقت الصحافية المقيمة في الولايات المتحدة داليا العقيدي لبرنامج البلاد عن السياسة الأمريكة تجاه ليبيا والقضايا الدولية بوصفها سببا في عداء تاريخي بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين.

وأضافت داليا أن الدبلوماسيين في أمريكا دائما ما يشددون على أهمية الحوار والتواصل بين الفرقاء والخصوم، للحفاظ على بيئة سياسية للحلفاء.

وقالت العقيدي أن العسكريين وخاصة الجمهوريين منهم ينتهجون نهجا مختلفا، فهم يرون الحل دائما في السلاح وإنهاء القضايا عن طريق العنف وخصوصا عند تقييمهم للوضع في ليبيا.

وأوردت العقيبي مثالا عن هذه السياسات العسكرية في الولايات المتحدة والتي تنعكس على رؤيتهم للتيار الإسلامي ودعمهم للمشير حفتر كونه الحليف الذي يحارب الإرهاب .

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