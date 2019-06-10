حصيلة جديدة لضحايا اشتباكات الـعاصمة طرابلس

كشفت منظمة الصحة العالمية، مكتب ليبيا، عن حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات العنيفة التي تدور في مختلف محاور العاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، إن حصيلة القتلى في الاشتباكات الدائرة في طرابلس، ارتفعت لتصل إلى 635 قتيلا حتى الآن.

ونوهت المنظمة إلى أن من بين القتلى واحدا وأربعين مدنيا، فيما أصيب أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة وخمسين شخصا آخر، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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