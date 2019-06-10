مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب تنزع قذيفة “هاون” في منطقة قنفوذة

بنغازي 10 يونيو 2019 (وال)- تمكن فريق تابع لمؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب اليوم الاثنين، من نزع قذيفة “هاون” في منطقة قنفوذة غربي بنغازي.

وقال عضو في المؤسسة خليفة العبيدي إن أحد سكان المنطقة قدّم بلاغًا عن وجود جسم مشبوه أمام إحدى المنازل، وانتقل على إثرها فريق نزع الألغام في المؤسسة، وبالمعاينة أتضح أن الجسم قذيفة “هاون”، وتم التعامل معها ونزعها ونقلها إلى مكان التخزين للتخلص منه لاحقًا.

وجددت مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب تحذيرها للمواطنين من سكان المناطق التي شهدت معارك ضد الجماعات الإرهابية، من التعامل أو الاقتراب من أي أجسام مشبوها وإبلاغ المؤسسة بذلك. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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