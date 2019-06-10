مصر تعيد محاكمة اثنين من “العائدون من ليبيا”

تعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم في مجمع المحاكم بطُره جلسة إعادة لمحاكمة متهمين اثنين في قضية “العائدون من ليبيا” هما محمد فاروق وأشرف السيد، حيث من المنتظر أن يتم النطق فيها بالحكم عليهما.

المحكمة تشكّلت من المستشار محمد الشربيني رئيسا وعضوية كل من وجدي عبد المنعم وعلي عمارة، لمحاكمة المتهمين الذي أحالهم المدعي العام في فبراير ألفين وخمسة عشر بعد إلقاء القبض عليهم في معبر السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، بتهمة ضلوعهم في أعمال عنف وإرهاب خارج مصر، وتخطيطهم لتنفيذ عمليات داخلها تستهدف منشآت حكومية بما يمنعها من ممارسة أعمالها، وتلقيهم أموالا وأسلحة من جماعات محظورة.

يذكر أنه سبق وصدرت بحق المتهمين أحكام بالإعدام والمؤبد عن محكمة الدائرة 28 إرهاب، غير أنه تم قبول الطعون المقدمة منهما لتعاد محاكمتهما اليوم أمام دائرة مغايرة.

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