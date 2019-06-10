ارتفاع الأخطار المحدقة بالمهاجرين القاصدين أوروبا عبر ليبيا

قالت الأمم المتحدة، إن الأخطار المحدقة بالمهاجرين واللاجئين الراغبين في الوصول إلى شواطئ أوروبا عبر المتوسط، واحتمالية موتهم العالية، ارتفعت بشكل غير مسبوق، بفعل غياب سفن الإغاثة، وتصاعد وتيرة المواجهات في ليبيا .

ونقلت صحيفة الغارديان، عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إيطاليا، كارلوتا سامي، قولها، إن أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا ارتفعت بشكل هائل في الآونة الأخيرة، بسبب ما وصفته بالصراع العسكري في محيط طرابلس .

وأضافت كارلوتا، أن قرار الدول الأوروبية بمنع سفن المنظمات الإغاثية غير الحكومية من العمل في المتوسط، زاد خطر أن يلقى المهاجرون مصرعهم في عرض البحر.

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