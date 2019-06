المتوسط:

وصلت القافلة الطبية، التى انطلقت من مركز سبها الطبي إلى مستشفي غات القروي بمدينة غات، وذلك لتقديم الخدمات الطبية لمواطني غات إثر الفيضانات التي اجتاحتها خلال الأيام الماضية .

وتقوم هذه القافلة، بتقديم الخدمات الطبية عن طريق الأطباء وفني الأشعة وتقديم المستلزمات الطبية والمحاليل وبعض الأدوية السريرية.

The post وصول القافلة الطبية المنطلقة من سبها الطبي إلى مستشفي غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية