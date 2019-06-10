هدر أموال الليبيين للاستجداء السياسي..آغا:96 مليون دولار فواتير زيارة “معيتيق” لأمريكا

أخبار ليبيا24

تسعى حكومة الوفاق الوطني منذ فترة إلى سياسة الاستجداء السياسي للحصول على الدعم الدولي والتأييد خلال المواجهات بين قوات تابعة لحكومة الوفاق والقوات المسلحة العربية الليبية على تخوم العاصمة الليبية طرابلس مقابل تقديم العروض للأطراف الدولية وتوقيع معاهدات معها ودفع الأموال الطائلة لأجل الحصول على هذا الدعم.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أجرى الفترة الماضية جولة أوروبية وتلتها أخرى مغاربية، وحاول أيضًا – بحسب وسائل إعلامية – إلى تطوير استراتيجيته لتحسين الصورة الأوروبية لحكومته التي تسيطر عليها “المليشيات”، فكلف إحدى شركات الضغط والعلاقات العامة النشطة في الولايات المتحدة تسمى ”ميويكوري” لتحسين صورته أمام إدارة ترامب، وتدفع حكومة الوفاق من خزائن البنك المركزي 150 ألف دولار شهريا من إجمالي عقد سنوي قيمته 1.8 مليون دولار من أجل هذا الاتفاق.

ولمواصلتها التحرك في هذا الجانب انطلق نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق الجمعة الماضية في زيارة إلى واشنطن وأجرى خلالها لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية وعدداً من أعضاء الكونغرس من أجل الضغط على حلفائها العرب لوقف دعمهم للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وحول هذا الأمر يكشف رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي البيضاء رمزي آغا أن لقاءًا جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير أمس الأحد في مقر المركزي في طرابلس لمناقشة المستجدات وتطورات الأوضاع التي تشهدها العاصمة.

وقال آغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”إن أجمل مافي الخبر أن لقاء الكبير ومعيتيق جاء لبحث سبل رفع المعاناة عن المواطن وإيصال الخدمات لكافة المدن قدر المستطاع، إلا أنه في الحقيقة هو لأجل دفع الفواتير”.

وتابع رئيس لجنة السيولة :”في حقيقة الأمر أن اللقاء هو تسليم فواتير مستحقة ماترتبت عليه زيارة معيتيق للولايات المتحدة الأمريكية لشركات إعلامية وخدمية وشخصيات أمريكية من أصول عربية لتكوين رأي عام مؤثر وداعم لحكومة الوفاق”.

وأضاف آغا قائلا :”إن المبلغ المراد تحويله هو 96 مليون دولار حسب ماورد إلينا وننتظر صور الفواتير عن المبلغ المذكور”.

يشار إلى أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد منذ أعوام شحًا في السيولة ونقصًا حادًا في توفير الوقود إضافة إلى السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل مفرط ماجعل المواطنين يقفون في طوابير طويلة تحت أشعة السمش والأمطار من أجل الحصول على جزء من مرتباتهم بإهانة عناصر المليشيات التي تحكم سيطرتها على المصارف في مناطق سيطرتها.

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