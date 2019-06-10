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مستشار سابق لترامب: واشنطن لم تر نتائج فعلية لبنود اتفاق الصخيرات وأبرزها حل المليشيات

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

قال المستشار وليد فارس مستشار العلاقات الدولية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن لم تر أي نتائج فعلية لاتفاق الصخيرات السياسي، والتي من ضمنها الاتفاق على حل المليشيات داخل العاصمة طرابلس.

وأكد فارس، في لقاء اليوم الإثنين عبر برنامج العاصمة بقناة ليبيا الحدث، أن تحرك القوات المسلحة لإنهاء خلايا الإرهاب والتطرف في شرق ليبيا ووسطها وجنوبها يعد مطلبًا دوليًا، وذلك عقب اعتراف الدول العربية والأوروبية بقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وتخوض القوات المسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي معركة لتخليص طرابلس من المليشيات المسلحة المسيطرة عليها.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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