السيطرة على الحرائق التي شبت بمنتزه صرمان العائلي

تمكن أفراد هيئة السلامة الوطنية، الليلة البارحة، من السيطرة على الحرائق التي شبت في منتزه صرمان.

وأوضح مراسلنا في المدينة، أنه تمت السيطرة على الحرائق في المنتزه ومحيط الشركة الصينية، بعد وصول سيارات ورجال الإطفاء من الإدارة العامة لهيئة السلامة الوطنية طرابلس .

وكانت الحرائق قد شبت في منتزه صرمان العائلي صباح أمس، في الوقت الذي دعت فرق الإطفاء والسلامة الوطنية، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من نشوب الحرائق، وذلك نتيجة الانتشار الكثيف للأعشاب الجافة، وموجة الحر الحالية، وهبوب رياح القبلي.

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