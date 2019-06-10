اخبار ليبيا الان

مسؤول أمريكي: نسعى لإعادة حفتر والسراج إلى المفاوضات

تم النشر منذُ 36 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اجتمع خلال زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن مع جوشوا هاريس مسؤول إدارة شؤون المغرب العربي بالإنابة في الوزارة.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن السياسة الأميركية تجاه ليبيا تظل ثابتة وأن السلام في ليبيا لن يأتي إلا من خلال حل سياسي داعيا جميع الأطراف إلى العودة السريعة إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في طرابلس، منوهاً بأن المسؤولين الحكوميين الأميركيين يتشاورون مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين فضلاً عن شركائنا الدوليين للضغط من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة السراج والمشير حفتر إلى طاولة المفاوضات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • أعتقد أن تهويل الأمور عن الوضع الحالي في طرابلس وغض التظر عن التجاوزات الأمنية وإهمال نشاطات الارهاب من طرف الجيش في المنطقة الشرقية ومحاولة التركيز على العاصمة طرابلس , يجعل المشاهد في وضع إستغراب وحيرة ..!!!
    معظم المسلحين ونشاطات الشيعة والمتطرفين واليهود المرتزقة والخارجين عن القانون وسارقي المصارف والبنوك والعابثين بالسجلات المدنية وقضايا الاحكام الشرعية ومصانع الخمور وتهريب السلع التموينية وتزوير العملات وتهريب الأسلحة القطرية والأغتيالات والتفجيرات الأرهابية والخطف والقتل عالهوية وتجارة المخدرات وتهريب البشر والسلاح وتدخلات الاجانب والطليان ـ موجودة في المنطقة الوسطى للساحل الليبي والمنطقة الشرقية وبالتحديد بنغازي ,
    ولكن نرى تركيز الجيش على الهجوم على العاصمة طرابلس على أساسات هشة , مع االعلم أن الأدارة الحكومية في طرابلس تبدل جهد غير عادي لتسيير الشئون والمؤسسات المدنية والاجتماعية ـ بالنسبة للمدعو أحمد معيتيق أعتقد أن تهويل الامر والذهاب به لدول أخرى لايجاد حلول هو موقف ضعيف نوعا ما , لأن المشكل بستطيع حله الليبيين بأنفسهم , يمكن وضع نقاط المشاكل وعرض إجتماع لعلماء والدارسين مع للقبائل الليبية داخل طرابلس العاصمة بأعتبار طرابلس خليط من جميع القبائل الليبية ووضع حد للهجوم الحفتري الغير معني إلا بفرض السلطة بالقوة على الشعب الليبي , وخاصة تفادي أزهاق الأرواح الليبية الشبه يومى جراء الهجوم الغير مبرر , وفي إعتقاد الجميع أن الحل بيد الليبيين لاغير , حتى لاتتكرر مأساة قصف الناتو التي إدعت حماية المدنيين وفي الواقع كانت عدوان يستهدف قتتل المدنيين ومحاولة جعل الأرض الليبية , أرض لمناورات عسكرية تستعرض فيها كل جهة قوتها الحربية .
    والدولة المدنية تحتاج لدعم وطني أمني ثقافي تشريعي تعاوني إشتراكي ,, للمضي في حماية وتفعيل المجتمع المدني وتطوير قطاعاته وتشغيل االخريجين والمهارات الوطنية بلا إستثناء حتى لا تكون خيانة وتقصير للجيل القادم………..

    رد

  • مسئول بالانابة عن شئون المغرب العربى اقصى من قابله المعتوه امعتيق مع انه المفروض انه نائب رئيس مجلس رئاسى مرفوض من نواب الشعب فضيحة ان يفشل فى مقابلة وزير الخارجية او نائبه ويقولوا مسئول رفيع بالخارجية ياه ارفع من وزير الخارجية اذا كان ترامب يدعم المشير فى محاربة الارهاب

    رد