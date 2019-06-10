صندوق الضمان الاجتماعي يقدّم المساعدات لموظفيه والمتقاعدين في مدينة غات

بنغازي 10 يونيو 2019 (وال)- أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس أحفيظة المبروك اليوم الأثنين، تعليماته بتقديم الإعانات والسُلف المالية لموظفي مكتب الصندوق في مدينة غات.

وذكرت إدارة الإعلام والتوعية الضمانية بالصندوق أن الدكتور إدريس أحفيظة المبروك أعطى تعليماته لمدير فرع الصندوق فزان، بتقديم الإعانات والسلف المالية لموظفي مكتب صندوق الاجتماعي لمدينة غات، ولكل المتقاعدين في المدينة, الذين يتجاوز عددهم 1500 متقاعد, بالإضافة إلى متابعة ظروفهم وأوضاعهم، وتسهيل كل السُبل المتاحة لتجاوز أزمتهم الحالية.

وأضافت إدارة الإعلام والتوعية الضمانية بالصندوق، أن هذه الخطوة جاءت لتخفيف المُعاناة على سكان المدينة, والذين فقد العشرات منهم سكنهم وممتلكاتهم التي جرفتها السيول, مما جعلهم في أمسّ الحاجة للمساعدة المادية.

وأوضحت إدارة الإعلام والتوعية الضمانية أن القرار جاء في إطار دور صندوق الضمان الاجتماعي المتعارف عليه، في توفير الدعم والحماية الاجتماعية لموظفيه وللمضمونين, وانطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع كافّة, وتضامناً مع أهالي مدينة غات التي تعرّضت لموجة من السيول العارمة في الثالث من شهر الجاري، أدت إلى أضرار بشرية ومادية جسيمة, وتساوقاً مع بقية الجهود المجتمعية الوطنية الساعية إلى التخفيف منها، والتي جاءت بعد نداء الاستغاثة الذي وجّهه المجلس البلدي لمدينة غات. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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