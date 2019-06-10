مسؤول الترصد الوبائي في المرج يكشف حقيقة انتشار حالات نزلات معوية شديدة بالمدينة

ليبيا – نفى مسؤول الترصد الوبائي ببلدية المرج الأخبار الشائعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إنتشار حالات نزلات معوية شديدة داخل المدينة بشكل وبائي.

مفتاح الوراد أكد في تصريح لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة على أنه عقب مراجعة سجلات المراكز الصحية وقسم الأطفال بالمستشفى تبين عدم وجود حالات مصابة بنزلات معوية بشكل وبائي.

وأوضح “لوراد أن هذا لا يعني أن جميع المدن الليبية غير معرضة لزيادة حالات النزلات المعوية وذلك لأسباب منها دخول فصل الصيف و انتشار القمامة في الشوارع والأحياء السكنية ومصادر مياه الشرب الملوثة علاوة على دخول الكثير من المواد الغذائية دون أي رقابة عبر المنافذ المختلفة إلى جانب عرض الكثير من المواد الغذائية خارج المحلات وتركها عرضة لأشعة الشمس الحارقة والتلوث الهوائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية