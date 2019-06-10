السفير الإيطالي يلتقي “الرعيض” في مصراتة

استقبل رئيس لجنة إدارة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة محمد الرعيض السفير الإيطالى لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي والوفد المرافق له الأحد في مقر الوزارة بمشاركة عدد كبير من أصحاب الشركات المنتسبين للغرفة والذين لهم علاقة بالشركات الإيطالية.

وأكد الرعيض خلال اللقاء على جهود إيطاليا المبذولة لدعم الشعب الليبي سياسيا واقتصاديا وأثنى على الزيارة التي قام بها السفير لمدينة مصراتة، مشيرا إلى حجم الفرص والإمكانيات التي في المدينة خاصة وليبيا بشكل عام ومن جهته أبدى السفير إعجابه بالمدينة وأنشطتها التجارية وما تتميز به من نشاط اقتصادي.

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