المنصوري يعلن اقتراب موعد حسم معركة طرابلس

أعلن قائد غرفة عمليات أجدابيا وآمر محور عين زارة في طرابلس اللواء فوزي المنصوري، اقتراب موعد حسم معركة طرابلس التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر 4 أبريل الماضي 2019.

وأوضح المنصوري في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن عناصر من قوات الوفاق بدأت في الانسحاب بشكل فردي من محاور القتال مما يدل على عجز المليشيات في الصمود أمام ضربات القوات المسلحة الليبية، وغياب الخبرة والتدريب وعدم وجود تنظيم أو قاعدة أساسية لتلك القوات، مما يشير إلى اقتراب حسم المعركة لصالح القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المنصوري، أن قوات حكومة الوفاق تعمل على إقامة سواتر ترابية عالية في محاولة لمنع تقدم القوات المسلحة إلى وسط العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن القوات المسلحة الليبية تواصل تقدمها بخطى ثابتة في جميع المحاور.

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