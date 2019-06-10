بالصور..مبادرة شبابية تنقذ مخلوق مهدد بالإنقراض على الشواطئ الليبية

تمكن مجموعة من شباب مدينة اجدابيا من إنقاذ سلحفاة بحرية، من الموت نتيجة تعلقها في أسلاك شبكة صيد، وجنوحها إلى الشاطئ. وبين برنامج حماية السلاحف البحرية التابع للهيئة العامة للبيئة، أن سلحفاة بحرية ضخمة الرأس علقت في حبال من البلاستيك فقذفها البحر وهي مكبلة بالحبال على الشاطئ شرق مدينة راس لانوف، حتى وجدها شباب من مدينةاجدابيا فقاموا بإنقاذها، وإخراجها من الرمال وتخليصها من الحبال البلاستيكبة وإعادة إطلاقها إلى البحر.

وأشاد برنامج حماية السلاحف، بهذه البادرة التي قام بها مجموعة من الشباب، معتبرا أن مثل هذه المبادرات يؤكد درجة الوعي في السعي لحماية المخلوقات المهددة بالانقراض.

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