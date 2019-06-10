تخريب مسارات خزانات المياه في سرت

أعلن مصدر فني بالشركة العامة للمياه في سرت أن مخربين مجهولين اعتدوا على مسارات خزانات المياه.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن خارجين عن القانون فتحوا صمامات المياه فى شوارع المدينة دون علم مكتب خدمات الشركة العامة للمياه بسرت. ونوه إلى أن هذه الأعمال التخريبية سببت إهدارًا في المياه بالشوارع.

وتعاني مدينة سرت شحــًا في المياه يضرب مدينة سرت بسبب تعديات المواطنين على المشاريع الزراعية شرق سرت، وتوصيل المياه إلى مزارعهم بطريقة غير شرعية، حتى أصبح خزان أجدابيا الرئيسي فارغًا منذ أكثر من عشرين يومًا.

ويشير مساعد المدير التنفيذي لموقع سرت بالجهاز، المهندس علي حافظ، إلى انتشار الوصلات غير الشرعية بالمشاريع التسعة الزراعية التابعة للجهاز، من سرت وحتى بلدية بشر، مرورًا ببلديات أجدابيا والنوفلية والسدرة وهراوة.

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