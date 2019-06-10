عميد بلدية سرت يتابع أزمة نقص الأعلاف

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني مع مدير مكتب قطاع الزارعة والثروة الحيوانية بسرت نورى الفقي، اليوم الأحد، أزمة نقص الأعلاف في الجمعيات الزراعية الواقعة داخل نطاق البلدية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس البلدي، وخصص لاستعراض سير العمل بمرافق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وسبل تذليل المعوقات التى تواجه القطاع بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

ويعاني مربو المواشي في سرت أزمة نقص في الأعلاف في الجمعيات الزراعية ويضطرون إلى شرائها من السوق حيث بلغ سعر القنطار إلى 120 دينار تقريبا، وهو ما انعكس على المواطنين عند شراء اللحوم التي ارتفعت أسعارها إلى40 دينارا للكيلوجرام الواحد بسبب الأزمة.

مع دخول فصل الصيف يحتاج المربين العلف للأغنام والمواشي بعد انقضاء فصل الربيع الذي غالبا ما تقل فيه نسبة الطلب عليها خاصة إذا كان موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء جيدا.

وكانت بلدية سرت قد خاطبت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوفاق، في أبريل الماضي، وطالبتها بحل المشاكل التى تواجة المربيين وتشجيعهم وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة لحل الأزمة.

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