الكهرباء تبحث أزمة انقطاع التيار بجنوب طرابلس

عقدت لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمراجعة ومتابعة جميع الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة لحل أزمة انقطاع الكهرباء جنوب طرابلس.

وأكد المدير التنفيذي للشركة علي ساسي، خلال الاجتماع أن من أولويات الإدارة التنفيذية الاطلاع على الاجراءات المتخذة بالخصوص وتوفير كل الاحتياجات وتسخير جميع الامكانيات لصيانة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية، وارجاع التيار الكهربائي للمقيمين والنازحين للتخفيف من معاناتهم، مع الابقاء على وتيرة العمل السريعة لفرق الصيانة على مدار 24 ساعة لموجهة الازمة.

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