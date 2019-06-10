ماذا في لقاء السراج مع لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى؟

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاثنين، برئيس وأعضاء لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى التي تضم نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية من مختلف الدول الأوروبية.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن السراج رحب خلال اللقاء بالوفد، مثمناً حرصهم على معرف حقيقة ما يجري في ليبيا، مؤكداً أن الحكومة سارت منذ بداية توليها المسؤولية في مسارات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية متوازية ومتزامنة للوصول إلى حلول توافقية ورفع المعاناة عن المواطن.

وقال السراج، “إننا دعاة سلام.. وسنعود وجميع الليبيين إلى طاولة الحوار، وذلك وفق آلية وترتيبات وقواعد جديدة للعملية السياسية”، داعياً جميع المناطق الليبية لاختيار ممثلين لها في الحوار المقبل من القيادات السياسية والاجتماعية والفكرية.

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