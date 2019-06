بوشناف : درنة لن تعود للإرهاب إطلاقا

أجرى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم_بوشناف، أمس الأحد، اجتماعا موسعا بمختلف إدارات ومديريات الوزارة ومختلف أجهزتها وهيئاتها؛ وذلك لبحث الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد، وعلى رأسها مدينة درنة التي استضافت الاجتماع، بعد أحداث أمنية شهدتها المدينة في وقت سابق.

وحضر الاجتماع الأمني الموسع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير فرع الجبل الأخضر للإدارة العامة للأستخبارات_العسكرية بالقيادة العامة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد الصالحين الجربوع، إضافة إلى عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي.

وقال وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إن زيارة بلدية درنة تأتي بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها المدينة، ولترتيب الأوضاع الأمنية بها وتطويرها بما يعزز الاستقرار الأمني لدرنة.

