اجتمع اليوم الاثنين وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر بعميد و أعضاء المجلس البلدي قصر الأخيار و وكيل الديوان و المراقب المالي بالبلدية.

وتناول الاجتماع المشاكل و المعوقات التي تواجه سير العمل بالمجلس البلدي و الصعوبات التي تواجه البلدية بشكل عام و الية ايجاد الحلول الجذرية لهذه المختنقات و المشاكل.

