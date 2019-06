قام مركز تطوير للأبحاث بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوسيع نطاق عمله ليشمل مدينة سبها حيث شارك في الفعالية الأولى التي نظمها المركز بالمدينة عشرون رائد أعمال، بينهم 11 امرأة.

وفي هذا الإطار أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في ليبيا بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

