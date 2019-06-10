«الوطني للامتحانات» يناقش أوضاع الطلبة النازحين وأعمال الفصل الإداري عن الوزارة

عقد المركز الوطني للامتحانات اجتماعًا برئاسة المدير العام للمركز الدكتور محمود البوعزي، وحضور رؤساء الأقسام بالمركز، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية المستمرة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان للمركز اليوم، أوضاع الطلبة النازحين ووضع آلية لتسوية أوضاعهم الدراسية سواء الدارسين في سنوات النقل أو في الشهادات العامة، إذ تطرق الاجتماع لأعمال لجان الامتحانات المشكلة وحاجاته الأساسية لأداء أعمالها.

كما استعرض آخر المستجدات في عملية الفصل الإداري للمركز عن وزارة التعليم، وكيفية تحصيل الديون المستحقة الخاصة بالامتحانات عن السنوات السابقة.

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